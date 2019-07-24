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Исмагулов, вероятно, проведёт следующий поединок с Тьяго Мойзесом

Исмагулов, вероятно, проведёт следующий поединок с Тьяго Мойзесом
Бокс/ММА / ММА 0

31 августа в Шеньчжене (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157. Главным его событием станет титульная встреча между обладательницей пояса в минимальном весе Джессикой Андраде и Чжанг Вейли.

В андеркарде этой встречи, вероятнее всего, выступит Дамир Исмагулов. Его соперником на турнире в Шеньчжене должен стать Тьяго Мойзес, сообщает MMA Fighting со ссылкой на источники.

Исмагулов выступает в UFC с 2018 года. За это время он успел провести два поединка, одержав в них победы. Предыдущий раз он справился с Джоэлем Альваресом. Что касается Мойзеса, то он числится в ростере UFC также с 2018 года. На его счету одно поражение и одна победа. В минувшем поединке он победил, одолев Курта Холобауга.

Источник: MMA Fighting

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