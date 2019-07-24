Команды Альвареса и Деревянченко ведут переговоры о проведении боя
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) всё же может в следующем бою провести обязательную защиту пояса IBF. Ранее в этой организации назначили промоутерские торги по бою Канело с обязательным претендентом на титул Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО). В команде мексиканца сначала хотели проигнорировать это требование IBF, но угроза лишиться титула, а также невозможность договориться о поединке с Геннадием Головкиным или Сергеем Ковалёвым, возымели эффект.
Стороны мексиканца и украинца вступили в переговоры, а промоутерские торги были перенесены, сообщает BoxingScene. Ожидается, что в случае успеха переговоров, бойцы встретятся в октябре или ноябре 2019 года.
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