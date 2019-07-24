Мейвезер: Пакьяо построил всю свою карьеру на ассоциациях с моим именем

Американец Флойд Мейвезер-младший считает, что многие боксёры строят свои карьеры на упоминаниях его имени. По его словам, филиппинец Мэнни Пакьяо не стал исключением.

«Я нахожу очень ироничным тот факт, что каждый раз, когда имя Пакьяо упоминается в СМИ, моё имя идёт следом. Всё наследие и карьера этого человека были построены на ассоциациях с моим именем, и пора вам всем прекратить использовать мой бренд для накрутки кликов и получения наживы.

В течение многих лет все слышали только то, что «Флойд боится Мэнни Пакьяо». Смешно и то, что когда мы наконец встретились, я победил так легко, что все вынуждены были просто заткнуться.



Все так называемые эксперты бокса, критики и ревнивая американская «фанатская база» либо умолкли и побежали в поисках прикрытия, либо начали искать всевозможные причины, по которым я должен дать Мэнни реванш.



Полагаю, что вы все расстроены тем, что я побил рекорд Рокки Марчиано и ненавидите тот факт, что чёрный парень, бросивший школу, превзошел вас всех и по-прежнему остаётся непобеждённым. И даже сейчас я остаюсь на вершине благодаря разумным решениям и грамотным инвестициям. В итоге я всегда буду смеяться последним!» — написал Мейвезер-младший в своём «инстаграме».

Напомним, бой Пакьяо и Мейвезера состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе и завершился единогласной победой американского боксёра.

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