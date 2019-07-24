Muaythai Night 5 Moscow: Дегтярёва победила Косьянову и другие результаты

В Москве в рамках Тайского фестиваля состоялся турнир по профессиональному тайскому боксу. В главном бою, на кону которого стоял титул чемпионки России в весе до 54 кг, Галина Дегтярёва победила Марию Косьянову по очкам. Всего в рамках бойцовского шоу прошло 10 поединков.



Результаты турнира:



Бой за титул чемпионки России. До 54 кг. Галина Дегтярёва (Москва) (9-2) — Мария Косьянова (Санкт-Петербург) (1-2) — победа Дегтярёвой единогласным решением судей.

До 63,5 кг. Кямран Набати (Россия) (9-0) — Чатчай Сунгмао (Таиланд) — победа Набати единогласным решением судей.

До 77 кг. Ислам Муртазаев (Россия) (18-4) — Боонсом Клинмее (Таиланд) — победа Клинмее раздельным решением.

До 71 кг. Абдул Дадаев (Россия) (3-1) — Дмитрий Чангелия (Россия) (1-1) — победа Дадаева раздельным решением судей.

До 71 кг. Докка Гурмаев (Россия) (4-3) — Станислав Казанцев (Украина) (27-5-1) — победа Казанцева раздельным решением судей.

До 63,5 кг. Ованес Нагабедян (Россия) (6-0) — Станислав Захарченко (Беларусь) (9-8) — победа Нагабедяна единогласным решением судей.

До 77 кг. Магомед Магомедов (Россия) (1-0) — Никита Максимов (Россия) (2-1) — победа Магомедова ТКО 2.

До 86 кг. Сергей Весёлкин (Россия) (7-1) — Вадим Дмитриев (Россия) (0-2) — победа Весёлкина ТКО 3.

До 67 кг. Василий Мишкой (Россия) (4-3) — Ростислав Божухин (Россия) (2-1) — победа Мишкоя раздельным решением судей.

До 60 кг. Казбек Ханикаев (Россия) (3-0) — Яков Клещ (Россия) (1-1) — победа Ханикаева единогласным решением судей.

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