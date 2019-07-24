Хабиб — о бое с Порье: я должен быть готов драться всю ночь

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о предстоящем бое с американцем Дастином Порье. В частности, россиянин пояснил, почему бойцы не прибегают к приёмам трештока.
«Не обязательно перед боем должна быть словесная перепалка — достаточно мотивации, и она у меня есть. Мне же ещё не 50 лет. Я должным образом отношусь к Порье как к сопернику. Это очень хороший боец, и я его не недооцениваю.
Осталось два месяца, и для меня сейчас главное — быть в хорошей физической форме. Я должен быть готов драться все 25 минут, а если надо, то и всю ночь.
В Абу-Даби будет драться много моих близких, это будет отвлекать. Главное, чтобы они выиграли и ещё сильнее смотивировали меня на победу.
Статус фаворита? Конечно, на меня это давит. Самое главное, чтобы я понимал, на что я иду и что могу потерять. Я знаю, что потеряю, если проиграю», — цитирует Хабиба пресс-служба UFC.
Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится на вечере UFC 242, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби.
- 24 июля 2019
-
16:17
-
15:46
-
14:13
-
13:46
-
12:22
-
11:21
-
10:05
-
03:31
-
02:39
-
01:59
-
01:53
-
01:22
-
01:16
-
00:40
-
00:28
-
00:17
- 23 июля 2019
-
23:32
-
23:24
-
23:16
-
22:55
-
22:34
-
22:24
-
22:11
-
21:43
-
21:35
-
21:17
-
21:11
-
20:40
-
20:22
-
20:16
-
20:02
-
19:43
-
19:32
-
19:25
-
19:13