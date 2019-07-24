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Хабиб — о бое с Порье: я должен быть готов драться всю ночь

Хабиб — о бое с Порье: я должен быть готов драться всю ночь
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о предстоящем бое с американцем Дастином Порье. В частности, россиянин пояснил, почему бойцы не прибегают к приёмам трештока.

«Не обязательно перед боем должна быть словесная перепалка — достаточно мотивации, и она у меня есть. Мне же ещё не 50 лет. Я должным образом отношусь к Порье как к сопернику. Это очень хороший боец, и я его не недооцениваю.

Осталось два месяца, и для меня сейчас главное — быть в хорошей физической форме. Я должен быть готов драться все 25 минут, а если надо, то и всю ночь.

В Абу-Даби будет драться много моих близких, это будет отвлекать. Главное, чтобы они выиграли и ещё сильнее смотивировали меня на победу.

Статус фаворита? Конечно, на меня это давит. Самое главное, чтобы я понимал, на что я иду и что могу потерять. Я знаю, что потеряю, если проиграю», — цитирует Хабиба пресс-служба UFC.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится на вечере UFC 242, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби.

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