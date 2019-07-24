В ФБР рассказали о сроках перевозки тела Дадашева в Россию

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв рассказал о сроках перевозки тела российского боксёра Максима Дадашева в Санкт-Петербург.



«Нам сказали — в течение 10 дней. Думаю, мы постараемся сделать так, чтобы тело доставили быстрее. Отправили туда людей для этого. В США идёт взаимодействие на дипломатическом уровне», — цитирует Кремлёва «РБК-Cпорт».



Максим Дадашев скончался вчера, 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом. Поражение от пуэрториканца — единственное в карьере Максима.

Роковой бой с Матиасом был отборочным. Его победитель получал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира. За недолгую карьеру в профессионалах Дадашев владел одним поясом — чемпиона Северной Америки по версии NABF.

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