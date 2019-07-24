Призёр чемпионата России по боксу Артём Игнатьев скончался в возрасте 36 лет

22 июля в возрасте 36 лет в Череповце умер российский боксёр Артём Игнатьев. Как сообщает Gorodche.ru, причиной смерти спортсмена стал инсульт.



По словам президента Федерации бокса Череповецкой области Сергея Назарова, боксёр завершил спортивную карьеру, но активно участвовал в судействе всероссийских соревнований. В скором времени планировалось подать документы на присвоение международной категории. Помимо судейства Артём Игнатьев тренировал молодёжь.



В 2000 году Игнатьев стал чемпионом России среди юниоров в весовой категории до 51 кг. В том же году спортсмен выиграл серебряные медали чемпионата мира среди юниоров (также в категории до 51 кг. — Прим. «Чемпионата»). На чемпионате России—2002 завоевал бронзовые награды.

Умер российский боксёр Максим Дадашев