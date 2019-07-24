Как Орловский стал рекордсменом UFC. Видеообзор боя с Ротвеллом

На днях в Сан-Антонио состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 4. Его основной кард открывала встреча тяжеловесов: экс-чемпион организации Андрей Орловский встречался с другим ветераном смешанных единоборств Беном Ротвеллом.



По итогам трёх раундов победа единогласным решением судей досталась Орловскому. Благодаря этому успеху он установил рекорд UFC в тяжёлом весе. Теперь у белоруса 17 побед в тяжёлом весе и он вышел на первое место по этому показателю за всю историю промоушена.



Предлагаем вашему вниманию видеообзор боя:

Перед турниром 40-летний Орловский заявлял, что планирует продолжать карьеру ещё пять лет, и выразил надежду, что за это время ему удастся снова стать чемпионом. Победа над Ротвеллом стала для него первой с марта 2018 года.