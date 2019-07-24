Олейник — Харрис: видео одного из быстрейших нокаутов в истории UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник на днях проиграл нокаутом американцу Уолту Харрису на турнире UFC on ESPN 4, прошедшем в Сан-Антонио (США), за 12 секунд.
Бой был завершён уже в самом начале первого раунда, когда 42-летний россиянин пропустил несколько тяжёлых ударов соперника. На 12-й секунде поединка Олейник упал на настил после очередного пропущенного удара, и рефери был вынужден остановить бой.
Это третий самый быстрый нокаут в истории тяжёлого дивизиона UFC. Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».
Олейник потерпел 13-е поражение за карьеру при 57 победах и одном поединке вничью. 36-летний Харрис одержал 13-ю победу при семи поражениях.
В главном поединке вечера Леон Эдвардс победил Рафаэля Дос Аньоса единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).
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