Олейник — Харрис: видео одного из быстрейших нокаутов в истории UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник на днях проиграл нокаутом американцу Уолту Харрису на турнире UFC on ESPN 4, прошедшем в Сан-Антонио (США), за 12 секунд.



Бой был завершён уже в самом начале первого раунда, когда 42-летний россиянин пропустил несколько тяжёлых ударов соперника. На 12-й секунде поединка Олейник упал на настил после очередного пропущенного удара, и рефери был вынужден остановить бой.



Это третий самый быстрый нокаут в истории тяжёлого дивизиона UFC. Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».

Олейник потерпел 13-е поражение за карьеру при 57 победах и одном поединке вничью. 36-летний Харрис одержал 13-ю победу при семи поражениях.



В главном поединке вечера Леон Эдвардс победил Рафаэля Дос Аньоса единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).