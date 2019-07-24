Закарян: у Дадашева давно были проблемы с головой, ему нельзя было боксировать

Двукратный чемпион России по боксу Армен Закарян рассказал, что у Максима Дадашева и раньше были проблемы со здоровьем. Накануне Дадашев скончался в результате полученных травм в поединке с Сабриэлем Матиасом.



«Не хочу оказаться голословным, может быть, я ошибаюсь, но у Максима были проблемы со здоровьем. Говорили, что, когда у него было обследование, у него уже тогда выявили проблемы со здоровьем. Это помнит и мой личный тренер. Когда я ему сказал эту новость, он был опечален. Мы вспомнили, что у него давно были проблемы с головой, как говорят сейчас в СМИ.



Ему нельзя было боксировать, я не могу на сто процентов говорить, но, по-моему, было такое, что он перенёс вирусный менингит. Ему тяжело пришлось, он выкарабкивался из этого состояния очень долго. Это было, предположительно, в 2008 году, он после Европейских игр в 2015 году уехал в США. Получается, что ещё 11 лет он бился и выходил на ринг, когда были вопросы по здоровью», — приводит слова Закаряна Sport24.

«Мой мальчик попал в алчные руки». Крик души тренера Дадашева Боксёры, бойцы ММА, тренеры и просто люди из спорта рассуждают о том, могла ли команда Дадашева спасти ему жизнь, и кто виноват в трагедии.