Закарян: у Дадашева давно были проблемы с головой, ему нельзя было боксировать

Двукратный чемпион России по боксу Армен Закарян рассказал, что у Максима Дадашева и раньше были проблемы со здоровьем. Накануне Дадашев скончался в результате полученных травм в поединке с Сабриэлем Матиасом.
«Не хочу оказаться голословным, может быть, я ошибаюсь, но у Максима были проблемы со здоровьем. Говорили, что, когда у него было обследование, у него уже тогда выявили проблемы со здоровьем. Это помнит и мой личный тренер. Когда я ему сказал эту новость, он был опечален. Мы вспомнили, что у него давно были проблемы с головой, как говорят сейчас в СМИ.
Ему нельзя было боксировать, я не могу на сто процентов говорить, но, по-моему, было такое, что он перенёс вирусный менингит. Ему тяжело пришлось, он выкарабкивался из этого состояния очень долго. Это было, предположительно, в 2008 году, он после Европейских игр в 2015 году уехал в США. Получается, что ещё 11 лет он бился и выходил на ринг, когда были вопросы по здоровью», — приводит слова Закаряна Sport24.
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