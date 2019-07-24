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Гвоздик готов заплатить $ 200 за просмотр боя Киркоров — Леонтьев

Гвоздик готов заплатить $ 200 за просмотр боя Киркоров — Леонтьев
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился мнением о потенциальном бое чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергея Ковалёва и именитого средневеса Сауля Альвареса. Он также отметил, что с удовольствием посмотрел бы бой Филипп КиркоровВалерий Леонтьев.

«Я не знаю, как назвать бой Ковалёва с Альваресом. Думаю, здесь и спорт, и коммерция. Но в чём проблема? Например, мне говорили, что бой Мэйвезера и Макгрергора — это цирк и противоречит спорту. Всё-таки, помимо спорта, бокс – это шоу-бизнес.

Если бы мне завтра сказали, что Филипп Киркоров будет боксировать против Валерия Леонтьева и просмотр стоит 200 долларов, я бы, скорее всего, заплатил.

А здесь мы видим двух спортсменов. Пусть один перешёл из другой весовой категории, но я думаю, что это конкурентный бой. У Ковалёва появится возможность заработать на этом поединке хорошие деньги. Что в этом плохого? Он многим многое доказал, был чемпионом по трём версиям», – сказал Гвоздик в интервью #ZeRingШоу.

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