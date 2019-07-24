Сен-Пьер: если захочу битвы за наследие, Хабиб — мой выбор

Бывший чемпион UFC в среднем весе Жорж Сен-Пьер, ранее объявлявший о завершении карьеры из-за опасений заболеть раком, допустил возможность проведения боя с Хабибом Нурмагомедовым.



«Если бы я должен был выбрать себе соперника, взял бы самого простого и убежал с $ 50 млн. Если захочу битвы за наследие, Хабиб — вот мой выбор в данный момент. Считаю его лучшим бойцом в мире прямо сейчас. Непобеждённый и никогда не проявлявший никакой слабости. Никто ни разу не приблизился к разгадке его головоломки», – приводит слова Сен-Пьера MMA News со ссылкой на радио TSN.



В последний раз Сен-Пьер появлялся в октагоне 4 ноября 2017 года, когда досрочно победил Майкла Биспинга и завоевал титул в среднем весе.