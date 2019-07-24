Фанат призвал Кокляева не драться с Емельяненко, чтобы избежать судьбы Дадашева

Российский стронгмен Михаил Кокляев заявил, что всё равно встретится в октагоне с бойцом ММА Александром Емельяненко. Один из фанатов Кокляева попросил его отказаться от боя, чтобы не повторить судьбу скончавшегося боксёра Максима Дадашева. Но Кокляев подчеркнул, что не планирует отказываться от поединка.

Кокляев опубликовал в своём «инстаграме» стих, посвящённый погибшему боксёру. Максим скончался после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Под постом один из подписчиков призвал Кокляева не выходить в октагон.

Кокляев ответил: «Уже ничего не изменить. Наш бой с Сашей, это моя трибуна».

Предполагается, что Кокляев и Емельяненко проведут бой осенью 2019 года в Москве. Ранее Михаил никогда не участвовал в боях по правилам ММА.