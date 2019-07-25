Усик: Ломаченко — лучший боксёр в мире

Бывший чемпион мира по боксу украинский боксёр Александр Усик (16-0, 12 КО) поделился ожиданиями от поединка соотечественника Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) с Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО). Усик не стал давать прогноз на бой, но высоко оценил мастерство Ломаченко.

«Какие шансы я даю Ломаченко? Почему бы лучше не спросить, какие шансы у Кэмпбелла?

Я просто хочу посмотреть этот бой, потому что наблюдать за тем, как боксирует Василий Ломаченко – это самое крутое, что можно увидеть в боксе.

Кто является лучшим боксёром в мире? Ломаченко, он лучший из лучших», – сказал Усик в интервью Mafiasportmedia.

Встреча Ломаченко и Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне. На кону поединка будут стоять не только пояса, которыми владеет Ломаченко, но и титулы по версиям WBC и The Ring.