Усик: Ломаченко — лучший боксёр в мире

Бывший чемпион мира по боксу украинский боксёр Александр Усик (16-0, 12 КО) поделился ожиданиями от поединка соотечественника Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) с Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО). Усик не стал давать прогноз на бой, но высоко оценил мастерство Ломаченко.
«Какие шансы я даю Ломаченко? Почему бы лучше не спросить, какие шансы у Кэмпбелла?
Я просто хочу посмотреть этот бой, потому что наблюдать за тем, как боксирует Василий Ломаченко – это самое крутое, что можно увидеть в боксе.
Кто является лучшим боксёром в мире? Ломаченко, он лучший из лучших», – сказал Усик в интервью Mafiasportmedia.
Встреча Ломаченко и Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне. На кону поединка будут стоять не только пояса, которыми владеет Ломаченко, но и титулы по версиям WBC и The Ring.
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