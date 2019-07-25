Нурмагомедов — о Дадашеве: спорт — это не самое главное, есть вещи куда важнее

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования по поводу ухода из жизни российского боксёра Максима Дадашева.
«Этот случай нам ещё раз доказывает, что спорт — это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз когда я вижу или слышу такие новости я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем.
Всё временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдем с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима», — написал Хабиб в своём «инстаграме», прикрепив к сообщению видео его нокаутов, а также последние минуты боксёра на ринге.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.
Накануне Дадашев скончался в результате полученных травм в поединке с Сабриэлем Матиасом.
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