Нурмагомедов, Бузова и Овечкин — на вершине списка Forbes успешных знаменитостей

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов был назван журналом Forbes самым успешным российским представителем шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет.
Список составлялся на основе двух факторов: доходов участников (с июня 2018 по май 2019 года) и их популярности (упоминания в СМИ, запросы в поисковых системах и количество подписчиков в социальных сетях).
По данным издания, доход 30-летнего Нурмагомедова за этот период составил $ 11,5 млн. В СМИ и соцсетях его упоминали более 75 тыс. и 1,5 млн раз соответственно.
Второе место в рейтинге заняла 33-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова. Уроженка Санкт-Петербурга заработала $ 4,4 млн, а количество упоминаний её имени в СМИ и социальных сетях составило более 73 тыс. и 4,5 млн раз.
Третьим стал 33-летний хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. При доходе в $ 14,5 млн он упоминался в СМИ более 59 тыс. раз, а в соцсетях 560 тыс. раз.
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