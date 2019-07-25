Диллиан Уайт провалил допинг-тест перед боем с Оскаром Ривасом

Тяжеловес из Великобритании Диллиан Уайт не прошёл допинг-тест перед своим боем с Оскаром Ривасом. Как сообщает BoxingScene, положительной оказалась проба А, взятая у спортсмена 17 июля.



Невзирая на то что проба была взята за три дня до боя с Ривасом, британский боксёрский совет позволил Уайту провести бой с Оскаром. Организация придерживается позиции, согласно которой спортсмен невиновен до тех пор, пока его вина не будет доказана. Напомним, Диллиан победил раздельным решением судей.



Уайт стал участником программы WBC «Чистый бокс». Ранее стало известно, что в рамках этой программы Всемирный боксёрский совет будет проверять также и судей на наркотики.



Интересно, что Уайт не впервые проваливает допинг-тест. В октябре 2012 года в его крови были найдены следы запрещённого вещества метилгексамина.