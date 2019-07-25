Хабиб Нурмагомедов попал на обложку Forbes

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов стал главным героем очередного номера журнала Forbes — его лицо красуется на обложке специального выпуска Forbes Russia.
Причиной стал тот факт, что 30-летний спортсмен возглавил список «40 до 40» — перечень самых успешных российских знаменитостей в возрасте до 40 лет. В частности, Хабиб обошёл певицу Ольгу Бузову и хоккеиста Александра Овечкина.
Видео доступно в «инстаграме» Forbes Russia.
Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в лёгком весе. 7 сентября ему предстоит вторая защита титула — на турнире UFC 242 в Абу-Даби он сразится с американцем Дастином Порье.
Ранее россиянин рассказал о подготовке к бою и заявил, что ощущает психологическое давление из-за статуса фаворита.
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