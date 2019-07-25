IBF начала сбор средств для семьи Дадашева

Международная федерация бокса (IBF) запустила сбор средств для семьи россиянина Максима Дадашева на своём официальном сайте. Минимальная сумма пожертвования составляет $ 5.



Напомним, Максим Дадашев скончался 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом. Поражение от пуэрториканца — единственное в карьере Максима.



Роковой бой с Матиасом был отборочным. Его победитель получал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира. За недолгую карьеру в профессионалах Дадашев владел одним поясом — чемпиона Северной Америки по версии NABF.



Ранее стало известно, что сбор средств для семьи Дадашева также начал некий Алекс Матиас на сайте GoFundMe. Менее чем за двое суток было пожертвовано более $ 5000.

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