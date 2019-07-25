Сайборг: Уайт сказал, что я боюсь Нуньес? А он сам хоть раз дрался?
Бывшая чемпионка UFC в полулёгком весе Крис Сайборг Жустино прокомментировала слова президента организации Дэны Уайта. Тот заявил, что Крис отказалась от реванша с Амандой Нуньес.
«Вы правда считаете, что я была удивлена таким выпадом от Даны? Ни капли. Я бы сильно удивилась, если бы он сказал хоть что-то хорошее обо мне.
Он сам-то вообще хоть раз дрался? Думаю, никогда. Он работает промоутером, а жизнь бойца для него как тёмный лес», — цитирует Сайборг TMZ.
Напомним, первый бой Сайборг и Нуньес состоялся в конце 2018 года. Тогда Нуньес отправила оппонентку в нокаут на 51-й секунде. Очередной поединок Сайборг теперь проведёт 27 июля на турнире UFC в Канаде. Её соперницей станет Фелиция Спенсер.
Реванш Крис Сайборг и Нуньес может состояться уже в июле
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