Боксёр Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом

Согласно новой записи на странице российского боксёра Максима Дадашева в «Инстаграме», ещё во время боя с Сабриэлем Матиасом спортсмен перенёс инсульт. Напомним, на следующий день после смерти Максима, его жена выложила пост на его странице в «инстаграме». В новом посте говорится, что информация об инсульте следует из заключения врачей.

«Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином, воином по жизни? Пересмотрите этот бой и знайте, что когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенёс инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шёл вперёд и никогда не сдавался!!!» — написано в «инстаграме» Дадашева.

28-летний Максим Дадашев скончался 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом. Поражение от пуэрториканца — единственное в карьере Максима.



Роковой бой с Матиасом был отборочным. Его победитель получал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира. За недолгую карьеру в профессионалах Дадашев владел одним поясом — чемпиона Северной Америки по версии NABF.

Соперник Дадашева по роковому бою Матиас: лети высоко, великий воин

Нурмагомедов — о Дадашеве: спорт — это не самое главное, есть вещи куда важнее