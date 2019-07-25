Российский боец Эмеев пропустит турнир UFC из-за проблем с американской визой

Российский боец UFC Рамазан Эмеев не сможет принять участие в турнире UFC on ESPN 5 3 августа из-за проблем с получением американской визы. По словам Эмеева, он не получил своевременного ответа по запросу о визе, из-за чего его бой с Клаудио Силвой сорвался.
«Вовремя не пришёл ответ по визе. До сих пор нет документов», — приводит слова Рамазана Эмеева ТАСС.
На турнире UFC on ESPN 5 Эмеев должен был встретиться с бразильским бойцом Клаудио Силвой. Турнир UFC on ESPN 5 состоится 3 августа в Нью-Арке.
В последний раз Рамазан Эмеев выходил в октагон 15 сентября 2018 года, победив Стефана Секулича единогласным решением судей. Всего на счету Эмеева три поединка в UFC, в которых он одержал три победы. В общей сложности в профессиональной карьере Эмеев провёл 21 поединок, одержав 18 побед.
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