Хан: в бою с Турманом было ощущение, будто мы увидели молодого Пакьяо
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан поделился впечатлениями от поединка чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо и Кита Турмана.
«Мэнни Пакьяо выступил потрясающе против очень хорошего боксёра. Он показал всё: передвижения, тайминг, силу. Было ощущение, будто мы увидели снова молодого Пакьяо. Но он всё равно не так быстр, и его защита не является идеальной. Его можно поймать на этом. Но он всё ещё хороший боец. Я не говорю, что я лучше, чем Пакьяо, но нас ждёт потрясающий бой. Он — настоящая легенда», — приводит слова Амира Хана BoxingScene.
Напомним, 21 июля 40-летний Пакьяо раздельным решением судей победил американца Кита Турмана и вновь стал чемпионом WBA в полусреднем весе.
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