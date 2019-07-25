Соперник Дадашева отказался от гонорара за бой

Пуэрториканский боксёр Сабриэль Матиас отказался от гонорара за поединок с Максимом Дадашевым, сообщает Boxing News 24. По словам представителя боксёра, Матиас заявил, что ему не нужны эти деньги. Гонорар за бой должен был составить $ 75 тыс.
Бой Дадашева и Матиаса состоялся 20 июля. Россиянин уступал на протяжении всего боя, а в финальных раундах пропустил ряд точных тяжёлых ударов. После 11-го раунда команда Максима остановила встречу. Уже после боя россиянину стало плохо, и он был госпитализирован.
Ему была проведена экстренная операция, а впоследствии боксёр был введён в искусственную кому. Говорилось, что у Максима есть шансы на возвращение к полноценной жизни. Однако все усилия врачей не помогли спасти жизнь Дадашеву. Максим скончался в больнице 23 июля. Ему было 28 лет.
Роковой бой с Матиасом был отборочным. Его победитель получал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира. За недолгую карьеру в профессионалах Дадашев владел одним поясом — чемпиона Северной Америки по версии NABF.
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