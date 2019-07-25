Украинский чемпион почтил память погибшего российского боксёра
23 июля в США скончался российский боксёр первого полусреднего веса Максим Дадашев. Боксёрское сообщество продолжает скорбеть и выражать соболезнования близким погибшего. Чемпион мира по версии WBA Super и WBO Василий Ломаченко, который тренировался вместе с россиянином, уже будучи профессионалом, выложил уже второй пост, посвящённый Дадашеву.
Украинец написал «скорбим» и сопроводил запись ярким видео, в котором запечатлены лучшие моменты Максима Дадашева в профессиональной карьере.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Василия Ломаченко в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, 20 июля в бою с Сабриэлем Матиасом Максим Дадашев получил серьёзные травмы. Меры, принятые врачами, не спасли бойца.
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