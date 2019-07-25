В допинг-пробах Уайта обнаружены анаболические стероиды

Сегодня, 25 июля, стало известно, что британский супертяжеловес, официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Диллиан Уайт провалил допинг-тест. Теперь же стало известно, какой препарат принимал Уайт.

В пробах Диллиана были обнаружены эпиметандиенон и гидроксиметандиенон — метаболиты анаболического стероида Дианабола, сообщает BoxingScene.

Дианабол был разработан в середине минувшего века и чаще всего принимается в виде таблеток. На сегодняшний день его применение запрещено во многих странах мира. Однако он остаётся популярным среди бодибилдеров. Дианабол способствует увеличению мышечной массы, уменьшению отложений жира и положительному азотистому балансу.

При этом у препарата множество побочных эффектов, в том числе железодефицитная анемия, периферические отеки, боли в эпигастральной области, боль в животе, тошнота, рвота, нарушение функций печени с желтухой, лейкемоидный синдром и другие.