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Тренер Дадашева: Макс показал миру сердце настоящего воина

Тренер Дадашева: Макс показал миру сердце настоящего воина
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Тренер Максима Дадашева Бадди Макгирт прокомментировал смерть боксёра. Американец выразил соболезнования близким Дадашева, а также подчеркнул особый характер спортсмена.

«Между тренером и бойцом существует особая связь. Я был удостоен иметь такую связь с Максом. Он показал миру сердце настоящего воина, и он никогда не сдавался. Я выражаю соболезнования семье и болельщикам Макса. Мы потеряли великого человека и чемпиона. Пусть покоится с миром», — написал Макгирт на своей странице в «Инстаграме».

Максим Дадашев скончался 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом. Сегодня, 25 июля, стало известно, что в ходе рокового поединка россиянин перенёс инсульт.

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