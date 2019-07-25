Тренер Дадашева: Макс показал миру сердце настоящего воина

Тренер Максима Дадашева Бадди Макгирт прокомментировал смерть боксёра. Американец выразил соболезнования близким Дадашева, а также подчеркнул особый характер спортсмена.

«Между тренером и бойцом существует особая связь. Я был удостоен иметь такую связь с Максом. Он показал миру сердце настоящего воина, и он никогда не сдавался. Я выражаю соболезнования семье и болельщикам Макса. Мы потеряли великого человека и чемпиона. Пусть покоится с миром», — написал Макгирт на своей странице в «Инстаграме».

Максим Дадашев скончался 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом. Сегодня, 25 июля, стало известно, что в ходе рокового поединка россиянин перенёс инсульт.