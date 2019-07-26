Ковалёв и Альварес могут встретиться 19 или 26 октября

Руководство промоутерской компании Golden Boy и стрминговой платформы DAZN не оставляет попыток организовать поединок чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса и чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, сообщает BoxingScene.

Ссылаясь на ряд источников, издание утверждает, что этот бой может состояться 19 или 26 октября 2019 года. Если стороны договорятся о проведении такого поединка в ближайшее время, то Ковалёв отменит бой в Челябинске с Энтони Ярдом. В команде британца уже дали предварительное согласие на это, с условием получения отступных.

Что касается Альвареса, то если переговоры с Ковалёвым провалятся, то он встретится 19 или 26 октября с официальным претендентом на пояс IBF Сергеем Деревянченко. При этом в DAZN в обязательном порядке хотят видеть бой Канело с Ковалёвым или Геннадием Головкиным, а потому согласятся на встречу мексиканца с Деревянченко лишь если Сауль гарантирует третий бой с Головкиным.

Также добавим, что при организации противостояния Альвареса с Ковалёвым, IBF лишит мексиканца титула за отказ от обязательной защиты.