О реванше Джошуа и Руиса, вероятнее всего, объявят на следующей неделе
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что о реванше экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и действующего чемпиона по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руиса, вероятнее всего, будет объявлено на следующей неделе, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.
Пока стороны обсуждают две возможные даты. Если бой состоится в США, то он будет проведён 29 ноября в Нью-Йорке. Если же Руис согласится на поединок в Великобритании, то он пройдёт 14 декабря в Кардиффе.
Напомним, первая схватка боксёров состоялась 1 июня 2019 года. Тогда Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал у того титулы чемпиона мира. То было первое поражение британца в профессиональной карьере.
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