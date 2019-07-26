Роуч: думаю, Пакьяо напугал Мейвезера во время боя с Турманом

Фредди Роуч, тренер филиппинского боксёра Мэнни Пакьяо, заявил, что его подопечный хочет провести следующий бой с американцем Флойдом Мейвезером-младшим. Соперники уже встречались в 2015 году, и тогда победу решением судей одержал Мейвезер. Американец уже закончил карьеру.

«Я не знаю, удастся ли провести этот бой. Мейвезер вёл себя очень тихо, он быстро покинул зал после окончания боя Мэнни с Турманом. Мейвезер не стал ничего говорить, не стал делать провоцирующие заявления, как это обычно происходит. Я думаю, что Мэнни напугал его.

Мэнни было стыдно, что он потерпел поражение в прошлом поединке. Пакьяо может выступить намного лучше. Мы сделали запрос на проведение этого боя. Я думаю, что сейчас Пакьяо находится в лучшей форме в своей карьере», — приводит слова Роуча BoxingScene.