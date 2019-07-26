Продажа виски Макгрегора в России начнётся осенью

Виски Proper 12, бренда, принадлежащего бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору, вскоре начнёт продаваться в России. Старт продаж в России запланирован на осень, сообщают «Ведомости».

Эксклюзивным импортёром и дистрибьютером алкогольного напитка в России выступит компания АСТ. Она занимается импортом премиального алкоголя. Изначально виски Proper 12 будет продаваться в ресторанах, барах и элитных магазинах. О дальнейших планах импортёра пока ничего неизвестно.

Макгрегор в последние годы сосредоточился на своём алкогольном бизнесе. Виски боец ММА производит с августа 2018 года. При этом ирландский боец не выходил в октагон с октября 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC.