Братья Кличко подали в суд на украинский телеканал

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что он с братом Владимиром подал в суд на украинский телеканал «1+1». По словам Кличко, сотрудники телеканала представляют сфабрикованную информацию.

«Ни дня не проходит, чтобы один из самых рейтинговых каналов не вспомнил недобрым словом киевского мэра. Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация. Я уже говорил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде.

Я и мой брат подали иск в суд на канал «1+1», который поливает нас грязью. На мне решили не останавливаться и уже добрались до моего брата Владимира», — цитирует Кличко The Бабель.

Кличко обвинил владельца телеканала Александра Ткаченко в попытках занять его должность.