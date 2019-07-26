Уайт — о провале допинг-пробы: я победил Риваса честно, спасибо за поддержку
Британский супертяжеловес, официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Диллиан Уайт прокомментировал информацию о провале допинг-теста. В пробах Уайта были обнаружены эпиметандиенон и гидроксиметандиенон — метаболиты анаболического стероида Дианабола. Теперь спортсмену грозит дисквалификация на четыре года. Несмотря на проваленный допинг-тест, Уайт был допущен к бою с Оскаром Ривасом и одержал победу в этом поединке.
«Я был очень расстроен тем, что говорилось обо мне в последние дни. Адвокаты занимаются этим вопросом. Мне сказали, чтобы я пока не давал комментариев.
Скажу лишь, что меня допустили к поединку, я честно победил. Спасибо всем за поддержку», — приводит слова Уайта Independent.
Диллиан Уайт провалил допинг-тест перед боем с Оскаром Ривасом
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