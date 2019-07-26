Источник: спонсоры выступили против отмены боя Ковалёва и Ярда
Инсайдер Майк Коппинджер утверждает, что чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалёв не сможет встретиться осенью 2019 года на ринге с мексиканцем Саулем Альваресом. Ранее появилась информация, согласно которой Ковалёв может отменить бой с Энтони Ярдом, запланированный на 24 августа, чтобы подраться с Альваресом.
По данным источника, против отмены боя выступили российские инвесторы и спонсоры. Они потребовали, чтобы поединок состоялся.
Сам Ковалёв мог провести бой с Ярдом позже, предложив Энтони компенсацию за отсрочку. Теперь, как утверждает Коппинджер, Сергей будет вести переговоры с представителями Альвареса, если победит Ярда.
Что касается Альвареса, то ему предстоит встретиться с украинцем Сергеем Деревянченко.
Ковалёв и Альварес могут встретиться 19 или 26 октября
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