Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Источник: спонсоры выступили против отмены боя Ковалёва и Ярда

Источник: спонсоры выступили против отмены боя Ковалёва и Ярда
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Инсайдер Майк Коппинджер утверждает, что чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалёв не сможет встретиться осенью 2019 года на ринге с мексиканцем Саулем Альваресом. Ранее появилась информация, согласно которой Ковалёв может отменить бой с Энтони Ярдом, запланированный на 24 августа, чтобы подраться с Альваресом.

По данным источника, против отмены боя выступили российские инвесторы и спонсоры. Они потребовали, чтобы поединок состоялся.

Сам Ковалёв мог провести бой с Ярдом позже, предложив Энтони компенсацию за отсрочку. Теперь, как утверждает Коппинджер, Сергей будет вести переговоры с представителями Альвареса, если победит Ярда.

Что касается Альвареса, то ему предстоит встретиться с украинцем Сергеем Деревянченко.

Ковалёв и Альварес могут встретиться 19 или 26 октября
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент