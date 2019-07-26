Дэна Уайт: реванш Хабиба с Макгрегором абсолютно реален

Президент UFC Дэна Уайт не исключает, что сумеет организовать повторный поединок чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Реванш Хабиба Нурсмагомедова и Конора Макгрегора может стать грандиозным событием, и проведение такой встречи абсолютно реально. Думаю, Конор вернётся в октагон в начале следующего года. Сейчас все эти ребята посмотрят, чем закончится бой Хабиба с Порье, и после, думаю, в дивизионе произойдёт много всего интересного.
Отдаю должное Макгрегору. Он остаётся в форме, тренируется и наблюдает за тем, как развиваются события", — приводит слова Дэны Уайта MMA Fighting.
Напомним, первая встреча Хабиба и Конора прошла в октябре минувшего года. Тогда Нурмагомедов одержал досрочную победу.
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