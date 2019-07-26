Штырков: хотел бы выйти на бой за титул Rizin уже в третьем поединке

Боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от дебюта в промоушене Rizin FF, признавшись, что уже в обозримом будущем надеется получить титульный бой в японской лиге.

«Два месяца отличной подготовки. Надеюсь, мы покажем зрелищный бой. Мой соперник очень опытный боец, с отличной антропометрией, высокий и крепкий. У него за спиной большое количество боёв. Надеюсь, он подошёл к поединку в хорошей форме.



Не скрою, что хотел бы выйти на бой за титул уже в третьем поединке в Rizin. Надеюсь, победами заслужу это право, а мой менеджер и промоушен найдут взаимопонимание по данному вопросу. Конечно, я не смотрю соперникам за спину и не занижаю их потенциал и бойцовские качества. Но я пришёл сюда за титулом. И всё зависит только от меня», — приводит слова Штыркова Sports.ru.

Иван Штырков проведёт первую встречу в Rizin 28 июля, его соперником станет Хун Ким, представляющий Южную Корею.