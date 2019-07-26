В России требуют объяснений от комиссии штата Мэриленд из-за смерти Дадашева

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что в организации потребовали объяснений от Атлетической комиссии штата Мэриленд, которая и занималась организацией поединка Максима Дадашева и Сабриэля Матиаса. Функционер подчеркнул, что в России намерены добиться правды относительно гибели Дадашева.

«Мы потребовали объяснений от Атлетической комиссии штата. Посмотрим что они нам ответят. Нам важно добиться правды. После ответа комиссии мы решим, будем ли подавать иск к организаторам боя», — приводит слова Кремлёва РБК.

Также Кремлёв рассказал, что тело Дадашева доставят в Россию во вторник, 30 июля.

Максим Дадашев скончался 23 июля в результате травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом 20 июля.