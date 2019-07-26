Гассиев, вероятно, вернётся в октябре и проведёт бой с Давейко

Первый тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева Виталий Сланов рассказал о состоянии здоровья Мурата. Напомним, боксёр был вынужден отказаться от дебюта в супертяжёлом весе, намеченного на 27 июля. Причиной стала очередная травма.

«Операция Мурату не потребуется, есть проблемы с плечевой мышцей, но не той, которую оперировали. Две недели он будет в Германии проходить лечение, потом приедет домой. Врачи в Германии обещают, что он через две недели будет дома. Насчёт следующего боя мы ориентируемся на октябрь. Надеемся на эту дату. Раньше точно не получится, но и позже не хотелось бы. Соперника не меняем», — приводит слова Сланова «Р-Спорт».

Таким образом, соперником Гассиева останется всё тот же Джои Давейко, с которым Мурат должен был встретиться 27 июля.