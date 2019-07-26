Ломаченко: выдержал бы с Тайсоном Фьюри 5 или 6 раундов

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко считает, что сумел бы выстоять пять или шесть раундов в бою с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Думаю, получилось бы продержаться с ним пять или шесть раундов. Я бы постоянно кружил вокруг него, двигался и увиливал. Но я бы устал к пятому или шестому раунду, в какой-то момент я бы остановился и он бы попал в меня.

Бой с Александром Усиком? Когда-то мы с ним провели один спарринг. Он пришёл в зал моего родного города, и мы просто поработали на технику. Не могу сказать, кто бы из нас победил, будь мы в одном весе. Я был гораздо быстрее него, но он намного выше", — рассказал Ломаченко в интервью, размещённом на официальном канале William Hill в YouTube.