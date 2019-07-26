Источник: Яир Родригес и Джереми Стивенс встретятся 21 сентября в Мехико

21 сентября в Мехико состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 159. Его главным событием, вероятнее всего, станет встреча в полулёгком весе между седьмым номером рейтинга Яиром Родригесом и восьмым номером организации Джереми Стивенсом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хэльвани.

Родригес предыдущий поединок провёл в ноябре 2018 года, когда, проигрывая весь поединок, на последней секунде нокаутировал Корейского Зомби эффектным ударом локтем. Что касается Стивенса, то он последний раз появлялся в октагоне в марте 2019 года и проиграл решением судей Забиту Магомедшарипову.

Отметим, на турнире в Мехико ожидается дебют в UFC россиянина Аскара Аскарова. Он должен будет встретиться с Брендоном Морено.