Источник: Яир Родригес и Джереми Стивенс встретятся 21 сентября в Мехико
21 сентября в Мехико состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 159. Его главным событием, вероятнее всего, станет встреча в полулёгком весе между седьмым номером рейтинга Яиром Родригесом и восьмым номером организации Джереми Стивенсом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хэльвани.
Родригес предыдущий поединок провёл в ноябре 2018 года, когда, проигрывая весь поединок, на последней секунде нокаутировал Корейского Зомби эффектным ударом локтем. Что касается Стивенса, то он последний раз появлялся в октагоне в марте 2019 года и проиграл решением судей Забиту Магомедшарипову.
Отметим, на турнире в Мехико ожидается дебют в UFC россиянина Аскара Аскарова. Он должен будет встретиться с Брендоном Морено.
- 26 июля 2019
-
23:46
-
22:34
-
21:50
-
20:52
-
19:43
-
18:35
-
17:57
-
16:46
-
15:31
-
14:25
-
13:44
-
11:38
-
11:08
-
10:05
-
09:48
-
01:11
-
00:51
- 25 июля 2019
-
23:56
-
22:44
-
21:18
-
20:49
-
19:54
-
18:51
-
17:47
-
16:39
-
16:25
-
14:58
-
13:22
-
13:08
-
10:34
-
10:00
-
03:48
-
00:23
- 24 июля 2019
-
23:35
-
21:48
Партнерский контент