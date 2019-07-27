Нурмагомедов — о подготовке к бою с Порье: всё идёт по плану

Российский боец смешанных единоборств чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» фотографии с тренировок. В настоящее время Нурмагомедов продолжает подготовку к титульному поединку с Дастином Порье, который является временным чемпионом UFC в лёгком весе.



«Ещё одна тяжёлая неделя в кармане, все идёт по плану», — подписал серию фотографий Хабиб Нурмагомедов.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.



Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье возглавит турнир UFC 242, который состоится в Абу-Даби 7 сентября 2019 года. Эта защита титула станет для Нурмагомедова второй в UFC. В октябре 2018 года Хабиб победил удушающим приёмом принципиального соперника — Конора Макгрегора.