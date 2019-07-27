Нурмагомедов — о подготовке к бою с Порье: всё идёт по плану
Российский боец смешанных единоборств чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» фотографии с тренировок. В настоящее время Нурмагомедов продолжает подготовку к титульному поединку с Дастином Порье, который является временным чемпионом UFC в лёгком весе.
«Ещё одна тяжёлая неделя в кармане, все идёт по плану», — подписал серию фотографий Хабиб Нурмагомедов.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье возглавит турнир UFC 242, который состоится в Абу-Даби 7 сентября 2019 года. Эта защита титула станет для Нурмагомедова второй в UFC. В октябре 2018 года Хабиб победил удушающим приёмом принципиального соперника — Конора Макгрегора.
- 27 июля 2019
-
10:25
-
09:18
-
00:57
- 26 июля 2019
-
23:46
-
22:34
-
21:50
-
20:52
-
19:43
-
18:35
-
17:57
-
16:46
-
15:31
-
14:25
-
13:44
-
11:38
-
11:08
-
10:05
-
09:48
-
01:11
-
00:51
- 25 июля 2019
-
23:56
-
22:44
-
21:18
-
20:49
-
19:54
-
18:51
-
17:47
-
16:39
-
16:25
-
14:58
-
13:22
-
13:08
-
10:34
-
10:00
-
03:48
Партнерский контент