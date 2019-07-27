Федерация бокса назвала список нарушений, допущенных организаторами боя Дадашева

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв перечислил список нарушений, допущенных организаторами боя Максима Дадашева и Сабриэля Матиаса. Ранее в организации потребовали объяснений от Атлетической комиссии штата Мэриленд.



«Не была проверена подлинность медицинских документов. Не оказана первая медицинская помощь в ринге (не было льда и прочего). Не было специальных медицинских носилок около ринга, вследствие чего Дадашев от ринга до выхода шёл сам, что недопустимо по правилам международных боксерских организаций», — приводит слова Умара Кремлёва «Р-Спорт».



Ранее Кремлёв рассказал, что тело Дадашева доставят в Россию во вторник, 30 июля.



Максим Дадашев скончался 23 июля в результате травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом 20 июля.

«Он жил одной мечтой — стать чемпионом». Жизнь и карьера Максима Дадашева Максим и раньше бывал на волоске от смерти, но, вопреки всему, шёл к цели. До неё оставался шаг, когда парня не стало.

«Мой мальчик попал в алчные руки». Крик души тренера Дадашева Боксёры, бойцы ММА, тренеры и просто люди из спорта рассуждают о том, могла ли команда Дадашева спасти ему жизнь, и кто виноват в трагедии.