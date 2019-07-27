Федерация бокса назвала список нарушений, допущенных организаторами боя Дадашева

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв перечислил список нарушений, допущенных организаторами боя Максима Дадашева и Сабриэля Матиаса. Ранее в организации потребовали объяснений от Атлетической комиссии штата Мэриленд.
«Не была проверена подлинность медицинских документов. Не оказана первая медицинская помощь в ринге (не было льда и прочего). Не было специальных медицинских носилок около ринга, вследствие чего Дадашев от ринга до выхода шёл сам, что недопустимо по правилам международных боксерских организаций», — приводит слова Умара Кремлёва «Р-Спорт».
Ранее Кремлёв рассказал, что тело Дадашева доставят в Россию во вторник, 30 июля.
Максим Дадашев скончался 23 июля в результате травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом 20 июля.
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