Би Джей Пенн вернётся в октагон в поединке с Ником Ленцем

Американский боец UFC Би Джей Пенн продолжит профессиональную карьеру, сообщает в «Твиттере» журналист Аарон Бронстетер. По информации источника, Пенн встретится с Ником Ленцем, однако дата и место проведения боя пока не сообщаются. По неподтверждённой информации, поединок может состояться в ноябре 2019 года.



Би Джей Пенн в последний раз выходил в октагон 11 мая 2019 года, проиграв Клэю Гуиде единогласным решением судей. Это поражение бывшего чемпиона организации стало седьмым подряд. Би Джей Пенн не одерживал побед с 20 ноября 2010 года, когда победил нокаутом Мэтта Хьюза.



Ранее президент UFC Дэна Уайт прямым текстом заявлял, что хотел бы, чтобы Би Джей Пенн завершил профессиональную карьеру.