Лобов: почему бы не организовать бой боксёра и представителя ММА?

Российско-ирландский боец ММА Артём Лобов ведёт переговоры с BRAVE CF о возможном поединке с бывшим чемпионом мира по боксу Амиром Ханом. В то же время Лобов не исключает, что ещё вернётся в ММА.
«Амир не единственный боец, есть и другие имена. Мне нравятся крупные и интересные бои, а BRAVE занимается организацией именно таких соревнований. Возможно, нам удастся объединить силы, чтобы сделать что-то большое.
Все хотят увидеть бой боксёра и бойца ММА. Так давайте сделаем это, почему нет?
Я открыт к предложениям. Готов вернуться в ММА, почему бы и нет? Лишь бы было яркое шоу за хорошие деньги.
Мне 32, наверное, у меня ещё остаётся пара лет, нужно быть реалистом. Хочу выжать максимум из этого времени и получить хорошие деньги», — приводит слова Лобова The Body Lock.
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