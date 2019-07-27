Лобов: почему бы не организовать бой боксёра и представителя ММА?

Российско-ирландский боец ММА Артём Лобов ведёт переговоры с BRAVE CF о возможном поединке с бывшим чемпионом мира по боксу Амиром Ханом. В то же время Лобов не исключает, что ещё вернётся в ММА.

«Амир не единственный боец, есть и другие имена. Мне нравятся крупные и интересные бои, а BRAVE занимается организацией именно таких соревнований. Возможно, нам удастся объединить силы, чтобы сделать что-то большое.

Все хотят увидеть бой боксёра и бойца ММА. Так давайте сделаем это, почему нет?

Я открыт к предложениям. Готов вернуться в ММА, почему бы и нет? Лишь бы было яркое шоу за хорошие деньги.

Мне 32, наверное, у меня ещё остаётся пара лет, нужно быть реалистом. Хочу выжать максимум из этого времени и получить хорошие деньги», — приводит слова Лобова The Body Lock.