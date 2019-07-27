Сайборг: хочу получить реванш с Нуньес

Бывшая чемпионка UFC в полулёгком весе Крис Сайборг Жустину прокомментировала слова президента организации Дэны Уайта. Тот заявил, что Крис отказалась от реванша с Амандой Нуньес. По словам Сайборг, она хочет получить реванш и готова провести бой в любое время.



«Если люди верят тому, что говорит Дэна Уайт, то пусть сходят на мой поединок, а потом на пресс-конференцию после боя. Я хочу получить реванш с Амандой Нуньес. Я готова драться с ней в любое время. Я люблю бои», — приводит слова Крис Сайборг Daily Breeze.



Напомним, первый бой Сайборг и Нуньес состоялся в конце 2018 года. Тогда Нуньес отправила оппонентку в нокаут на 51-й секунде. Очередной поединок Сайборг теперь проведёт 27 июля на турнире UFC в Канаде. Её соперницей станет Фелиция Спенсер.