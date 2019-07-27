16 россиян вышли в финал чемпионата мира по тайскому боксу

В субботу, 26 июля на чемпионате мира по тайскому боксу в Бангкоке определились все финалисты. По итогам второго дня полуфиналов в решающих поединках примут участие 16 российских спортсменов. Ещё десять россиян стали обладателями бронзовых наград.



Взрослые:



До 60 кг. 1/2 финала. Даниил Ермоленко (Беларусь) — Айк Бегян (Россия) — досрочная победа Бегяна в третьем раунде.

До 63,5 кг. 1/2 финала. Мохаммад Юсур Ахангир (Афганистан) — Абдулмалик Мугидинов (Россия) — победа Мугидинова решением судей (30:27).

До 81 кг. 1/2 финала. Никита Шостак (Беларусь) — Сурик Магакян (Россия) — победа Шостака решением судей (30:28)

До 48 кг. 1/2 финала. Овсеп Асланян (Россия) — Зубейр Барин (Турция) — победа Асланяна решением судей (30:25).

До 51 кг. 1/2 финала. Фунда Алкайс (Турция) — Екатерина Гурина (Россия) — досрочная победа Гуриной в третьем раунде.

До 51 кг. 1/2 финала. Чарак Муртузалиев (Россия) — Никита Мирончик (Беларусь) — победа Муртузалиева решением судей (30:27).

До 54 кг. 1/2 финала. Детрак Кульсена (Таиланд) — Холмурод Рахимов (Россия) — победа Кульсены решением судей (30:27).

До 57 кг. 1/2 финала. Николас Брайант (Швеция) — Александр Абрамов (Россия) — победа Абрамова решением судей (30:27).

До 75 кг. 1/2 финала. Сара Картер (Канада) — Ирина Ларионова (Россия) — победа Картер решением судей (30:27).

Свыше 75 кг. 1/2 финала. Менсюр Карадайи (Турция) — Виктория Жбанкова (Россия) — победа Жбанковой решением судей (30:27).

До 86 кг. 1/2 финала. Лукаш Радож (Польша) — Гаджи Меджидов (Россия) — победа Меджидова решением судей (29:28).

До 91 кг. 1/2 финала. Олег Примачев (Украина) — Надир Исхаков (Россия) — досрочная победа Примачева во втором раунде.



Женщины:



До 45 кг. 1/2 финала. Алёна Лешкевич (Беларусь) — Вера Негодина (Россия) — победа Лешкевич решением судей (30:27).

До 63,5 кг. 1/2 финала. Вероника Прокофьева (Россия) — Анджела Уитли (США) — победа Прокофьевой решением судей (30:27).

До 67 кг. 1/2 финала. Эмма Абрахамссон (Швеция) — Анастасия Непианиди (Россия) — досрочная победа Абрахамссон во втором раунде.

До 54 кг. 1/2 финала. Виктория Булинова (Чехия) — Альмира Тинчурина (Россия) — победа Тинчуриной решением судей (30:27).

До 57 кг. 1/2 финала. Каролина Клусова (Чехия) — Мария Климова (Россия) — победа Климовой решением судей (30:27).

До 60 кг. 1/2 финала. Янейра Ванкру (Таиланд) — Екатерина Винникова (Россия) — победа Винниковой решением судей (29:28).

До 71 кг. 1/2 финала. Пунсак Чаумпрахон (Таиланд) — Илья Баланов (Россия) — победа Баланова решением судей (29:28).

Свыше 91 кг. 1/2 финала. Кирилл Корнилов (Россия) — Тугай Эрдоган (Турция) — победа Эрдогана решением судей (29:28).



Молодёжь:



До 67 кг. 1/2 финала. Джорджия Смит (Австралия) — Татьяна Шаркова (Россия) — победа Смит решением судей (30:27).

До 75 кг. 1/2 финала. Элад Суман (Израиль) — Алексей Федотов (Россия) — победа Сумана решением судей (29:28).

До 45 кг. 1/2 финала. Рудзма Абубакар (Филиппины) — Виктория Когаленок (Россия) — победа Абубакар решением судей (29:28)

До 54 кг. 1/2 финала. Екатерина Попова (Россия) — Дианат Вати (Индонезия) — досрочная победа Поповой в первом раунде.

До 51 кг. 1/2 финала. Лиан Бенито (Филиппины) — Софья Бахтерева (Россия) — победа Бахтеревой решением судей (30:27).

До 71 кг. 1/2 финала. Владислав Ерёменко (Украина) — Александр Скворцов (Россия) — победа Скворцова решением судей (29:28)