В Мексике совершено вооружённое нападение на экс-чемпиона мира Чавеса-старшего

Легендарный Хулио Сезар Чавес-старший, экс-чемпион мира в трёх весовых категориях, победитель более 100 поединков на профессиональном ринге, стал жертвой вооруженного нападения в родной Мексике.
Во время нападения Чавес-старший и его спутник Хорхе Пенья находились в салоне автомобиля. К машине подъехали люди на мотоциклах. К голове Чавеса был приставлен пистолет. В результате жертвы выполнили требования грабителей и расстались с наручными часами, телефонами и цепочками. Отметим, что на руке у Чавеса был дорогой бренд — Hublot.
«Только что я стал жертвой вооруженного нападения, к моей голове был приставлен пистолет. Я отдал часы и цепочку, Хорхе Пенья также расстался с часами. Не было никаких сомнений, что мы можем погибнуть в одно мгновение», — приводит слова Чавеса BoxingScene.
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