Арум: Пакьяо победит Мейвезера
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, с которым ранее сотрудничал чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, прокомментировал последний успех филиппинца. Напомним, 20 июля Пакьяо справился с Китом Турманом.
«Пакьяо победил Кита Турмана. Это большой успех. Я бы посоветовал ему завершить карьеру на такой громкой ноте. Но послушайте, это его собственный выбор, ведь он умный парень. Что касается его возможного повторного поединка с Флойдом Мейвезером, это будет очень большое событие. В этот раз Мэнни одержит победу», — приводит слова Арума Boxingnews24.
Первая встреча Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо состоялась в 2015 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал американец.
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