Штырков оказался тяжелее Хун Кима

Завтра, 28 июля, в японском городе Сайтама состоится турнир по смешанным единоборствам турнира Rizin. В его ходе состоится дебют в лиге российского бойца Ивана Штыркова. Его соперником станет спортсмен из Южной Кореи Ким Хун.

В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Штырков оказался тяжелее соперника. Он показал на весах 93 кг, в то время как Хун Ким потянул на 92,2 кг.

Россиянин подписал контракт с Rizin после того, как со скандалом покинул промоушен UFC. Весной 2019 года стало известно, что Штырков провалил допинг-тест, в результате чего принял решение разорвать контракт с американским промоушеном, дабы избежать длительной дисквалификации за применение анаболических стероидов.