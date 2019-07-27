Штырков оказался тяжелее Хун Кима
Завтра, 28 июля, в японском городе Сайтама состоится турнир по смешанным единоборствам турнира Rizin. В его ходе состоится дебют в лиге российского бойца Ивана Штыркова. Его соперником станет спортсмен из Южной Кореи Ким Хун.
В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Штырков оказался тяжелее соперника. Он показал на весах 93 кг, в то время как Хун Ким потянул на 92,2 кг.
Россиянин подписал контракт с Rizin после того, как со скандалом покинул промоушен UFC. Весной 2019 года стало известно, что Штырков провалил допинг-тест, в результате чего принял решение разорвать контракт с американским промоушеном, дабы избежать длительной дисквалификации за применение анаболических стероидов.
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