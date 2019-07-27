Ломаченко: рад, что достиг многого за столь короткий срок
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от поединка с Люком Кэмпбеллом, отметив сильные стороны британца.
«Я хочу завоевать все четыре титула в лёгком весе, хочу стать абсолютным чемпионом мира. Рад, что достиг многого за столь короткий срок. Я выигрывал титулы в трёх дивизионах и хочу продолжать.
Что касается непосредственно поединка с Кэмпбеллом, я помню его по любителям. Мы оба победители Олимпийских игр, у него высокий боксёрский IQ, он очень умный. Я очень уважаю его как боксёра, и как человека. У нас получится классный бой и здорово, что мы проведём его в Лондоне. Британские болельщики много понимают в боксе", — приводит слова украинца BoxingScene.
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